Mida da Amici al palco dei live | Non vedo l’ora di dare emozioni

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano – Christian, 25 anni, nato a Caracas ma milanese d’adozione e nel DNA, ha partecipato senza vincere all’ultima edizione di. La vittoria però è arrivata per la sua musica. Con quella ‘Rossofuoco’ che già quando il cantautore era all’interno del talent show era entrata a far parte delle playlist di milioni di ascoltatori. E con l’ep ‘Il sole dentro’ che sta riscuotendo un grande successo. Christian, che estate sta vivendo? “Un’estate frenetica, ma che nella mia vita ho ricercato tanto. È un momento positivo, sono consapevole della fase che sta vivendo la mia vita e la carriera”. Ad, spesso si toglieva gli in-ear monitor (auricolari che si usano per riuscire a seguire la musica come se fossero in studio, ndr) durante le esibizioni per sentire meglio il pubblico cantare.