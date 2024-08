Lukaku il gol del pareggio fa esplodere il Maradona | la reazione incontrollata di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Romelusegna al suo esordio con gli azzurri: il tecnicofesteggia con entusiasmo travolgente. Il Diego Armandoè esploso di entusiasmo dopo il gol di Romelu, che ha segnato il momentaneoper il Napoli nella gara contro il Parma. Entrato in campo nel secondo tempo, l’attaccante belga ha lasciato subito il segno con una rete fondamentale al suo esordio con la maglia azzurra, portando il risultato sull’1-1., che è arrivato al Napoli solo pochi giorni fa dopo esperienze con Inter e Roma, ha dimostrato subito di essere un acquisto prezioso per la squadra di Antonio. La sua rete ha scatenato una vera e propria festa sugli spalti, con i tifosi del Napoli in visibilio per l’entrata in scena del nuovo beniamino. Il tecnico del Napoli, Antonio, non ha potutonere la sua gioia dopo il gol di