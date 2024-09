LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | comincia la gara femminile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) 10.23 Sta provando a forzare sin da subito per rimanere da sola Pieterse e anche per evitare il traffico. 10.21 Pieterse adesso ha preso un discreto margine rispetto alle altre grazie a una discesa molto aggressiva, dietro ci sono Keller, Lill e Richards. 10.19 Martina Berta in questo momento si trova settima a 13 secondi, la partenza disordinata con tutte queste atlete ha creato grande confusione. 10.18 Prova ad andarsene Puck Pieterse insieme ad Alessandra Keller, più indietro Ferrand Prevot che non è partita bene. 10.17 Ci sono anche le under 23 con le élite: in pratica ci sono due gare in una. 10.15 SI PARTE! 10.12 Al via ci saranno tra le italiane Martina Berta, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. 10.