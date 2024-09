Ladro in casa 80enne e figli si fanno giustizia da soli | cosa gli hanno fatto

Leggi tutta la notizia su tvzap

La rapine non è andata come pianificato. È finita malissimo per ilche probabilmente pensava a un colpo molto semplice e che non si è rivelato tale. Approfittando dell'assenza dei proprietari, l'uomo si era intrufolato nell'abitazione ma è stato colto in flagrante. Il proprietario, un uomo di 82 anni, e i suoi duesi sono fattida. Cos'è successo al? Ilentra ine poco dopo rientrano i proprietari L'assurda vicenda è accaduta in un'abitazione del Cuneese, più precisamente nel comune di San Michele Mondovì. Il tutto è accaduto nella sera di giovedì scorso, 29 agosto 2024.