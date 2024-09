Il mio nuovo show sul Nove chi avrò al mio fianco Amadeus l' annuncio è una bomba sulla Rai | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "La sera del 22 settembre c'è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno. Il programma si chiama Suzuki Music Party, intanto ringrazio Suzuki per aver sposato anche questo progetto musicale. Grazie veramente". Cosìsu Instagram ha annunciato il programma musicale, illustrando poi tutti i suoi impegni e lanciando, di fatto, la sfida alla Rai, di cui a giugno è stato uno dei volti di punta, dai quiz-come Affari tuoi al Festival di Sanremo. "E' la festa della musica - ha spiegato - 15 canzoni inedite in anteprima televisiva. E vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi 2 cantanti dei 15, nell'arco di una settimana vi darò l'elenco completo.