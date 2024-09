Highlights e gol Genoa-Verona 0-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilcon glie i gol di, match valevole per la terza giornata di. Cade in casa la formazione di Gilardino, alla sua prima sconfitta stagionale. Arriva invece la seconda vittoria per l’Hellas targato Paolo Zanetti, che ottiene tre punti importanti in trasferta grazie alle reti di Tchatchoua e Tengstedt. Di seguito i gol dell’incontro del Ferraris, terminato 0-2 in favore degli scaligeri. IL TABELLINO DELLA PARTITAE GOL CASPER TENGSTEDT TRASFORMA IL RIGORE!?? @samirsynthesis1 pic.twitter.com/RHMnHqP6Et — Football Report (@FootballReprt) September 1,CHE GOL DI JACKSON TCHATCHOUA!!!?? @GoalsXtrapic.twitter.com/BwCSqogmDB — Football Report (@FootballReprt) September 1,e gol0-2:) SportFace.