Giornata clou alla fiera della Fola A Bagnolo c’è lo ’Sbaracco’

(Di domenica 1 settembre 2024) L’inizio di settembre porta con sé due tradizionali fiere reggiane. Ad Albinea spazio, che oggi propone lacon il mercato straordinario, concerti, stand dell’agricoltura, eventi sportivi, oltre ai vari spazi gastronomici, il luna park. Al parcoi giovani di Albinea Live organizzano "L’è mia ‘na", mini eco-festival che celebra la cultura popolare, la sostenibilità e la bellezza del territorio tra stand, mercatini, uno spettacolo circense, balli popolari e musica. E domani sera in piazza Cavicchioni lo show del comico Antonio Ornano. • A, invece, prosegue ladi settembre: oggi lo Sbaracco in piazza, animazioni per bambini, alle 18 esibizione di società sportive e alle 21 spettacolo delle scuole di danzazona.