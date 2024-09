Bambino di 18 mesi rischia di annegare in piscina | trasportato d’urgenza al Meyer

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 1 settembre 2024) CAMPO NELL’ELBA – Bimbo di 18cade ine va in arresto cardiocircolatorio. Si è sfiorata la tragedia a Campo nell’Elba, con un rapido intervento dei soccorsi che si sono attivati per salvare la vita del piccolo. Dopo la chiamata sono arrivate sul posto l’auto medica di Portoferraio, la Croce Rossa di Campo nell’Elba e l’elisoccorso Pegaso 2. La rianimazione del piccolo, con successo, è avvenuta sul posto, poi l’elisoccorso Pegaso ha trasferitoildi un anno e mezzo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedaledi Firenze.