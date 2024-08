Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | giornata mossa altra chance per la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Montagne senza soluzione di continuità alla. Dopo la frazione del Puerto de Ancares, che ha visto Michael Woods (Israel-Premier Tech) alzare le braccia al cielo e Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) riavvicinarsi a Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) fino a 1’21”, si passa ad unaforse un po’ interlocutoria con la Villafranca del Bierzo-Villablino, che prevede nel finale un prima categoria come il Puerto de Leitariegos, 22,7 chilometri al 4,5% che scollina ai -16. LA DIRETTA LIVEDIALLE 12.37 Molto dipenderà da cosa decideranno gli uomini di classifica. Che, effettivamente, non si stanno dannando l’anima per tenere la corsa chiusa, pensando perlopiù a giocarsi la classifica generale.