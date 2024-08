Valencia CF | Il CSD elabora la certificazione di Barrenechea che potrebbe giocare contro il Villarreal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 17:52:34 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ruben Ponte puoi contare Enzocentrocampista argentino in prestito dal Aston Villaper la partita. Il giocatore ha effettuato la registrazione LaLiga Lui Venerdì nel pomeriggio, ma con una ‘convalida provvisoria’ in assenza del visto e degli altri documenti indispensabili per processare la licenza ed essere ammessi al derby (21:30 In Mestalla). Il club ha contattato l’ Consiglio Superiore dello Sport (C.S.D.) Lui Venerdì nel pomeriggio, e ha anche chiesto il Federazione Già Lega poter portare a termine questa procedura “urgente” nonostante ne abbia fatto richiesta nel bel mezzo del pomeriggio di a Venerdì. Dal C.S.D.