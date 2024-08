Us Open 2024 gli italiani in campo | orari e dove vedere le sfide di Arnaldi e Cobolli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) New York, 31 agosto- Oltre a Jannik Sinner, impegnato contro l'australiano Christopher O'Connell, altri duesono pronti a scendere innel terzo turno degli Us. Si tratta di Matteoe Flavio, che se la vedranno rispettivamente con Jordan Thompson e Daniil Medvedev. Il primo è reduce dalle vittorie contro l'americano Zachary Svajda e il russo Roman Safiullin, mentre il secondo dai successi ai danni dell'oceanico James Duckworth e del belga Zizou Bergs. Perl'obiettivo è quello di replicare il risultato ottenuto l'anno passato, quando sui campi in cemento di Flushing Meadows riuscì a qualificarsi agli ottavi di finale, prima di essere sconfitto da Carlos Alcaraz.