Rapine coltelli e aggressioni | 35enne espulso dall’Italia

(Di sabato 31 agosto 2024) Lucca, 31 agosto 2024 - Unè statoperché ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica. E il 29 agosto i poliziotti della Questura di Lucca hanno provveduto a scortarlo fuori dal territorio nazionale, accompagnandolo a Casablanca dove è stato consegnato alle autorità marocchine. L’uomo, un cittadino marocchino, era già stato arrestato per reati contro la persona e il patrimonio. Il, già accusato di aver causato lesioni a un autista di un mezzo di trasporto pubblico in un’altra provincia, era stato indagato a Lucca per reati contro il patrimonio. Come se non bastasse, nel maggio scorso, durante una rapina, armato di coltello, ha procurato gravi ferite a tre connazionali, uno dei quali ha riportato la deformazione permanente del viso. Un episodio grave e violento per il quale è stato arrestato e condotto nel carcere di Lucca.