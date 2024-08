Pisa-Reggiana 2-1 | la squadra di Inzaghi conquista il momentaneo primo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 - Grande successo per ladi. I nerazzurri emergono dal sudore dell'ultimo impegno di un tour de force di tre gare in sette giorni battendo lando ilgrazie alle reti di Tramoni e Bonfanti. Subito pressing altissimo da parte dei nerazzurri, che si affacciano anche in areanei primi minuti. Da una rimessa laterale di Calabresi infatti una spizzata di testa di Touré per poco non innesca Tramoni al 2?. Al 7? dopo un’azione prolungata un cross di Calabresi si dirige pericolosamente verso l’incrocio, ma Bardi fa buona guardia. Al 12? un contropiede dellaporta al tiro Ignacchiti, in sospetta posizione di fuorigioco, ma la sua conclusione è fuori misura. Al 15? Tramoni calcia dal limite, ma viene murato dalla difesa avversaria. Al 21? passa in vantaggio il