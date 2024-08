MotoGP Gp Aragon 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza pole Marquez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Idellee ladidel Gran Premio di, appuntamento del Mondiale di. La Q2 ha delineato lo schieramento con cui i piloti prenderanno il via già nella gara sprint di oggi pomeriggio. Laposition è andata a un grande Marc, che torna a partire davanti a tutti dopo oltre quattro mesi da Jerez. Impressionante la superiorità dello spagnolo della Ducati, che rifila quasi nove decimi a Pedro Acosta: quest’ultimo è stato bravissimo a entrare dal Q1 per poi prendersi la prima fila appena davanti a un ottimo Francesco Bagnaia. Appena alle spalle di “Pecco” il rivale per il Mondiale Jorge Martin, vittima di una scivolata nei primi minuti del Q2 e capace di limitare alla grande i danni con la seconda moto.