Lo operano al cuore | muore a casa poco dopo Aperte indagini per omicidio colposo

(Di sabato 31 agosto 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità di Cortina: un uomo di 79 anni, Gianfranco Alberti, è decedutoessere tornato aa seguito di un intervento chirurgico. La causa della morte è stata attribuita a una dissecazione aortica, una grave condizione che non gli ha lasciato scampo. Alberti era stato ricoverato per diversi giorni presso l’ospedale San Martino di Belluno, dove era stato trattato nel reparto di cardiologia. L’autopsia sul corpo dell’uomo è stata eseguita ieri, ma per ottenere risposte definitive alle domande poste dalla Procura, ci vorranno ancora alcuni mesi. L’attenzione degli inquirenti si concentra ora su possibili responsabilità mediche, e un’indagine perè stata avviata.