Liga 2024 2025 Barcellona a valanga sul Valladolid | 7-0 con tripletta di Raphinha

(Di sabato 31 agosto 2024) Non si ferma il nuovodi Flick. Quarto turno died è ancora a punteggio pieno la squadra blaugrana. Dopo i successi su Valencia, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, arrivati tutti di misura, oggi davanti al pubblico di casa Lewandowski e compagni si divertono e dilagano contro il malcapitato. Finisce addirittura 7-0, con tre gol per tempo. Le reti di, il già citato Lewandowski e Kounde fissano il punteggio sul 3-0 all’intervallo, poi il protagonista è ancora il calciatore brasiliano, che prima fa doppietta e poi, non ancora soddisfatto, sigla anche la sua personale. Il 6-0 è di Dani Olmo, alla sua seconda rete in altrettante partite con la nuova maglia, mentre Torres definisce il 7-0 finale.sul: 7-0 condiSportFace.