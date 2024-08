La storia di Valentina Alberton la nutrizionista web colpita da un tumore a 27 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 31 agosto 2024) Uno stile di vita sano, sport e alimentazione corretta. Ma non bastano, è sempre e comunque necessario ascoltare il proprio corpo e fare prevenzione. È questo il messaggio di sensibilizzazione portato sui social daveneta di 27, che sul web racconta il suo percorso di cura, dopo aver scoperto di essere affetta dal linfoma di Hodgkin, unmaligno del sistema linfatico., la scoperta del“Tutto mi sarei aspettata, ma non di ammalarmi a 27. Pensavo di far parte della nicchia di persone ‘lontane’ dal rischio di malattia, forse perché ho sempre condotto uno stile di vita volto a proteggere la mia salute” racconta, che della salute sua e dei propri pazienti ha fatto una missione di vita. Con una laurea in Scienze della Nutrizione Umana,di professione, sportiva per passione.