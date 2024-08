La discoteca nega l’ingresso al figlio i genitori poliziotti si presentano sparando Condannati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Hanno minacciato gli addetti alla sicurezza e hanno esploso due colpi di pistola, uno in aria e uno verso il pavimento, urlando e imprecando contro tutti. I due non sono criminali, ma. Erano infuriati perché alnon era stato permesso di entrare nel locale.I fatti risalgono al 2014, alla notte tra il 16 e 17 agosto. Lei era in servizio alla questura cittadina, lui in pensione. Dopo la condanna definitiva per entrambi, è arrivata anche la conferma per lei del licenziamento da parte del Consiglio di Stato, come riporta il Corriere Fiorentino. Secondo la Cassazione che nel 2022 li hadefinitivamente per minacce aggravate dalla discriminazione razziale, abuso di potere e uso improprio di armi. Stando al resoconto processuale, il ragazzo si era allontanato parlando al telefono e, poco dopo, si erano presentati aldellai suoi