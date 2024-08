Jasmine Paolini può diventare n 3 del mondo | cosa deve succedere agli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)si è qualificata per il quarto turno degli US2024 di tennis, incassando in tutto dall’inizio del torneo 240 punti per il ranking WTA, nel quale lunedì scorso si trovava al quinto posto a quota 5168 punti, mentre ora è al numero 4 virtuale con 5398, guadagnando una posizione e 230 punti netti. L’azzurra si avvicina alla kazaka Elena Rybakina. Per scalare un’altra posizione in classifica e portarsi al numero 3 della classifica mondiale,dovrebbe innanzitutto arrivare almeno in semifinale e poi sperare che né Jessica Pegula né Coco Gauff arrivi in finale (sono entrambeottavi, come l’italiana).