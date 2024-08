Il grande abbraccio di Chiaravalle alla sua Sofia Raffaeli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Acqua e sapone, niente medaglia olimpica al collo, la campionessaha ricevuto giovedì sera l’della sua. Non è bastata piazza Risorgimento a contenere tutti i concittadini della piccolaginnasta medaglia di bronzo alle ultime olimpiadi di Parigi.non si monta la testa, resta timida, dolce e modesta come in passato ma sogna in. Parla di quel sogno partito daapprodato a Fabriano, dove si allena ore e ore in palestra, fino all’emozione provata nella capitale francese. E ora guarda al futuro esattamente a Los Angeles dove si terranno le olimpiadi tra quattro anni confrontandosi con le altre atlete fortissime e sogna magari un oro olimpico anche se non lo dice. "Tutto è iniziato qui a– ha spiegatofolta platea - con la ginnastica artistica, poi sono stata conquistata dritmica.