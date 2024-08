Fonseca ha rotto il Milan? Leao e Theo gol dalla panchina e protesta plateale | 2-2 a fatica contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Meno male che è arrivata la sosta. Siamo sicuri che qualche tifoso delavrà esclamato questa frase con un po’ di sollievo. Appena 2 punti in 3 gare per i rossoneri, ben 6 gol subiti, nemmeno una prova convincente in ter uscite.laun 2-2 sofferto che scopre i soliti punti deboli e mette a nudo le incertezze imbarazzanti di difesa e centrocampo. Il tutto condito da una forte polemica. Ma andiamo con ordine.2-2: il racconto della gara Ilgioca, tutto sommato, anche un buon primo tempo, al netto di qualche incertezza difensiva, in particolar modo la prima con Dia che rischia di beffare Maignan in uscita. Pavlovic all’8? minuto segna di testa su corner, poi si sobbarca il lavoro dell’intera difesa giocando a uomotutti e vincendo qualsiasi duello.