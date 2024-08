F1 su TV8 oggi GP Italia 2024 | orario qualifiche a Monza programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledel Gran Premio d’di Formula 1 si disputeranno nella giornata di sabato 31 agosto. La sessione deputata a stabilire la griglia di partenza scatterà alle ore 16.00. Se non ci saranno ritardi, il decisivo Q3 avrà luogo dalle 16.48. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 13.30 E ALLE 16.00 Un tempo, si sosteneva come scattare dalla pole position fosse addirittura controproducente! Leggenda metropolitana oppure c’è del vero? Di certo, nei tre decenni abbondanti andati dal 1965 al 1997, solamente quattro volte si è visto un pilota vincere scattando dalla casella privilegiata! La dinamica era venuta meno a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Tuttavia, va rimarcato come l’ultimo poleman a essere passato per primo sotto la bandiera a scacchi sia stato Charles Leclerc, ormai cinque anni orsono.