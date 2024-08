Dessert al bicchiere con fragole e mascarpone

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) L’estate è il momento ideale per godere difreschi e leggeri che sfruttano al meglio i sapori di stagione. Le, con il loro gusto dolce e la loro succosità, sono perfette per creare dolci rinfrescanti e deliziosi. In questo articolo, vi guideremo nella preparazione di unalcon, una ricetta semplice ma raffinata che delizierà i vostri ospiti.alQuestoè facile da preparare e non richiede cottura, rendendolo ideale per le calde giornate estive. Seguite la nostra guida passo dopo passo per creare un dolce che sarà il protagonista di ogni vostra cena estiva.