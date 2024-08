Contrattempo come finisce | spiegazione finale del film

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 31 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 31 Agosto 2024 7:30 am by Redazioneè unspagnolo di mistero del 2016, scritto e diretto da Oriol Paul. La trama segue la storia di Adrián Doria, un manager di successo che si trova agli arresti domiciliari, accusato di aver ucciso la sua amante Laura, in un hotel in montagna. L’uomo si dichiara innocente e convinto di essere stato incastrato. A seguirlo nel caso è l’avvocatessa Virginia Goodman, la quale si ritrova a dover indagare su quanto accaduto ed escono fuori importanti segreti.: riassunto della trama Leggi anche: The Deliverance – La redenzioneLeggi anche: Principes salvajesdelLa trama delinizia con Adrián Doria che esce di prigione su cauzione, dopo essere stato arrestato.