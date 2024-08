Cobolli sogna la seconda settimana allo US Open | contro Medvedev non avrà nulla da perdere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Lo USdi Flavioè già un torneo estremamente positivo. Per la prima volta in carriera testa di serie, ha vinto due belle partiteavversari ostici come Duckworth e Bergs ed ha rispettato il suo status, regalandosi il terzo turno. Il suo torneo non è ancora finito, ma è chiaro cheDaniilservirà un’impresa, perciò già essere arrivato a questo punto è una vittoria per Flavio. Comunque vada il match di ottavi di finale, si tratterà di un altro mattoncino del percorso dell’azzurro e, fattore da non sottovalutare, si tratterà della prima volta in carriera su un palcoscenico come l’Arthur Ashe Stadium, campo che verosimilmenteva di calcare fin da bambino.non si sono mai affrontati in carriera, ma il russo partirà nettamente favorito.