Chi si astiene vota comunque Potete chiamarli grillini populisti ingenui ma tra loro c’è il meglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) di Maurizio Contigiani La correlazione tra astensionismo ed erosione di voti subita dal Movimento Cinque Stelle è troppo evidente per non mettere in parallelo le ragioni dietro ai due fenomeni. Dieci milioni di astenuti in più tra le Politiche del 2018 e le Europee del 2024, nove milioni di voti in meno al M5S, tra le Politiche del 2018 e le Europee del 2024. Una forbice destinata a crescere dopo i commenti degli ultimi, virati in contiani, circa le intenzioni di collaborazione, non solo col già disgustoso Pd ma addirittura con Renzi (senza il simbolo) e Calenda. Sono rimasti in due milioni a credere che l’Avvocato di Volturara Appula possa essere la panacea di tutti i mali, presto, non ne rimarrà nessuno.