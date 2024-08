CdS – i dettagli e il numero di maglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 01:39:54 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Manu Koné è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista francese è stato annunciato sui social e sul sito ufficiale dal club giallorosso. Roma, Koné giocherà con la17 Il comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Manu Koné. Il centrocampista – classe 2001 – arriva dal Borussia Moenchengladbach, squadra in cui militava dal 2021. Nella sua carriera, inoltre, ha vestito ladel Tolosa. Con la nazionale francese, Koné ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, vincendo la medaglia d’argento. Fa parte, inoltre, della selezione maggiore guidata da Didier Deschamps. In giallorosso vestirà la17.