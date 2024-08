Al Real manca l’idea di centrocampo di Kroos neanche Mbappé può colmare la sua assenza Valdano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Jorgesulle colonne del Pais prova a spiegare cosaalMadrid dopo l’addio di. Per farlo usa un aneddoto: “A quanto pare, una volta Santiago Bernabéu è andato a vedere una partita e quando è andato a sedersi ha trovato il suo posto occupato da un ministro e così si è seduto altrove. Un dipendente si è avvicinato preoccupato per la situazione e Bernabéu gli disse con la calma e la saggezza di un gigante: «Il presidente del Madrid è dove siede, non dove è il suo posto allo stadio»”.ha lasciato un vuoto di idee alL’aneddoto spiega un concetto si può estendere al, ae alMadrid. È vero che sul terreno ci sono delle posizione ben definite, dice, ma “ilha sempre saputo chenon giocava nel posto che dovrebbe occupare il centrocampista. Ilera dove si trovava“.