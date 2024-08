Violenza sui campi di calcio | 17 anni di Daspo per calciatori e dirigenti di Casapesenna e Mondragone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sanzioni severe per i responsabili degli scontri: ilcolpisce, lapromossa in eccellenza Caserta, 30 agosto 2024 – In seguito agli scontri violenti verificatisi durante la finale play-off delonato di Prima Categoria tra “A.S.D.” e “A.S.D.City”, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso 10 provvedimenti di “” (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) nei confronti didelle due squadre coinvolte. L’incidente si è verificato il 4 maggio scorso, durante la partita decisiva per la promozione alonato di Eccellenza. Verso la fine del primo tempo supplementare, con il punteggio di 2-0 a favore della squadra di casa, una discussione accesa trae un dirigente della squadra ospite è degenerata in una violenta rissa.