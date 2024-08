Umberto Bossi è morto? Il figlio Renzo smentisce | Mio padre sta bene così gli allungate la vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Varese, 30 agosto 2024 – “Miosta, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”. Lo ha detto all’AdnKronosdi, fondatore della Lega, che alcuni rumors davano per scomparso. Ildel Senatur ha aggiunto: “È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la”. Il Senatur starebbe anzi facendo “incontri a più livelli, anche con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per discutere ad esempio il tema caldo dell'autonomia”, al centro dell'attenzione del vecchio capo leghista.ha 82 anni, 83 li compirà il prossimo 19 settembre. Fondatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012, è anche un ex Ministro nei governi Berlusconi, eletto senatore nel 2022.