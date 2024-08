Stefano De Martino dopo Affari Tuoi vorrebbe anche L’eredità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024)Denon si ferma più e inizia a sognare in grande. Il conduttore di Torre Annunziata ha infatti espresso il suo desiderio di ampliare il proprio ruolo all’interno della programmazione Rai. Già pronto al debutto su Rai 1 con la conduzione dial via il 2 settembre, il conduttore ha lasciato intendere che il suo interesse potrebbe estendersiad altri programmi di successo, come il celebre game show preseraleche oggi è guidato con successo da Marco Liorni. PerchéDeIn un’intervista rilasciata a seguito della presentazione del nuovo progetto in cui è coinvolto,Deha dichiarato: “Dovesse andare bene, diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a, ma adesso c’è Liorni”.