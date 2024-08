Rose Villain lancia una speciale versione di Come un tuono

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sui titoli di coda di questa stagione estiva, prima di chiudere ancora il suo tour e inaugurare i prossimi appuntamenti indoor,unadella sua hit. La canzone che ha risuonato ininterrottamente nelle radio e sui social,un, acquista una nuova ed inedita veste.ha ancora in serbo per il suo pubblico un’ultima sorpresa prima di chiudere una stagione estiva in cui è stata certamente tra le assolute protagoniste. L’artista, infatti, è ancora dopo 24 settimane stabile nella Top10 dei singoli più ascoltati secondo Fimi/Gfk con la hit dell’estate:un. Ed è proprio questa la canzone a cui ha voluto donare una nuova veste attraverso un’inedita collaborazione.