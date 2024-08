Ramblers il concerto torna a casa | Sarà come una festa tra amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chissà se è quantificabile, oggi che va di moda il cosiddetto ’marketing territoriale’, l’apporto che i Modena Cityhanno dato alla fama delle città che portano nel nome. Città che stasera dalle 21,30 li riaccoglierà per l’ennesima volta, sul palco delladell’unità provinciale, con una scaletta che punta molto sull’ultimo disco, Altomare, uscito nel 2023 ma attualissimo per i temi che tratta.tutta la produzione degli MCR, nonostante siamo ormai trent’anni che la band gira il mondo. Franco D’Aniello è uno dei fondatori, uno dei pochi che c’era anche agli inizi. D’Aniello, suonare a Modena per voi è speciale o è un po’ una frase fatta? "No no, è verissimo. Perché il discorso che nessuno è profeta in patria è particolarmente vero per gli italiani, anche se nel nostro caso noi siamo sempre stati molto amati anostra.