Quel brutto amore di Maria Callas per colui che la trasformò in un ‘animale domestico’

"Ci sono due persone in me. Mi piacerebbe essere Maria, ma devo vivere all'altezza delle aspettative della Callas". Così Maria Callas, da tutti chiamata la Divina, descrisse se stessa in una vecchia intervista per la televisione, riportata anni dopo da La Stampa. Tra le più belle voci mai ascoltate nella lirica, visse il Novecento da protagonista. Dietro un'apparenza "difficile", che portò qualcuno a bollarla come diva capricciosa, si nascondeva però un'anima fragile, spezzata da tante tragedie.

