Quando prendersi cura di un orto ti aiuta a superare i lutti che ti hanno devastato la vita

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aspetto diligentemente in piedi nell’ingresso buio. Non ho niente di meglio da fare. Aspettare è diventata la mia seconda natura da quella sera del 21 giugno. Come fanno le persone? Come si può veder crollare il tuo universo e riprendere la stessache facevi? Tornare al lavoro dopo qualche giorno, continuare ad abitare nello stesso appartamento, frequentare lo stesso quartiere È al di sopra delle mie forze. Credo che la famiglia di Benjamin mi abbia adottato quella sera, incondizionatamente e senza chiedere niente in cambio. Con tutto il cuore. Credo di aver desiderato fin dal primo momento di entrare anch’io a far parte del loro clan. Stasera ho finalmente fatto entrare in casa la famiglia Luzin. Strappo dalla parete il foglio bianco e lo accartoccio. Ormai non ne ho più bisogno. Stasera ho lasciato che il passato entrasse come un uragano in casa mia.