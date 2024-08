Pilates-mania dopo la pandemia boom di iscrizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Insegnarela, ecco cosa è cambiato. A spiegarlo Monica Cozzi (nella foto), titolare dello studio Lifedi via Silvio Pellico. "gli anni del Covid c’è stato un aumento significativo delle richieste e delle. La differenza sostanziale è che vengono molte persone mandate da professionisti della salute per diversi problemi fisici e patologie. Molti fisioterapisti utilizzano ilcome forma di recupero. Diverse persone in situazioni serie come la fibromialgia e la sclerosi, vengono indirizzati al. Uno studio come il nostro non lavora sui grandi numeri ma su piccoli gruppi omogenei in cui il focus non è la performance ma il benessere della singola persona, attraverso un percorso di consapevolezza del proprio corpo", spiega l’insegnante.