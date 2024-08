Omicidio Sharon Salvini su Moussa Sangare | Punizione esemplare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il fermo di, un uomo di 31 anni di origini nordafricane con cittadinanza italiana, sospettato dell’diVerzeni, ha suscitato una forte reazione sui social media. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ha commentato l’arresto sui suoi canali social, esprimendo la speranza che si faccia chiarezza rapidamente e che, in caso di colpevolezza, venga applicata una “pena, senza sconti”.ha anche lodato il lavoro dei Carabinieri per il loro intervento. L’diVerzeni è avvenuto a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 agosto scorso. Secondo gli investigatori, ci sarebbero “gravi indizi” a carico di, anche se al momento non è stato individuato un movente per il delitto e pare che il sospettato non conoscesse la vittima.