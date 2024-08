L’ONU | Pausa nella guerra a Gaza per vaccinare i bambini dalla poliomelite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le Nazioni Unite (ONU) hanno annunciato un accordo fra le parti in conflitto in base al quale dovrebbero verificarsi pause umanitarieche sta devastando la Striscia di, in Palestina. Il tutto al fine di somministrare al più presto vaccini antia centinaia di migliaia dipalestinesi. Lafra Israele e Hamas infuria ma ora cresce la speranza che tacciano le armi almeno per questo motivo. Il rischio di epidemia aLa poliomielite è una malattia virale altamente contagiosa che può causare paralisi permanente. È quasi eradicata a livello planetario grazie a campagne di vaccinazione di massa. Tuttavia le spaventose condizioni sanitarie a, aggravate in modo drammaticoin corso dal 7 ottobre 2023, hanno riacceso i timori di una possibile epidemia.