LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marc Marquez guida le pre-qualifiche Martin top-5 e Bagnaia in cerca di una scossa

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25con grossi problemi in frenata, in ingresso di curva-1. 15.24migliora leggermente e si porta in dodicesima posizione a 0.932 da. 15.22migliora nel secondo e terzo settore, ma ciò non basta per scalare la classifica. 15.21migliora e si porta in quarta posizione a 0.347 da. 15.20torna in pista per verificare l’assetto. 15.19 Si lanciaper un nuovo giro veloce. 15.18 Riepilogando la situazione,ha siglato un super crono di 1:47.272 a precedere di 0.258 Brad Binder e di 0.261 Jack Miller. Bene le KTM. 15.17 Problemi anche per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, solo 15° a 1.101 da. 15.16è scalato in dodicesima posizione e al momento sarebbe fuori dalla Q2. Pecco è fermo ai box. 15.