LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Arjola Dedaj quarta ad un salto dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 Si migliora Mirzayorova che salta a 5.24 e ritocca il record paralimpico. 12.44 Vittoria per Cavalcante Pinheiro in 11.33. Avanzano in finale anche Vdovin ed Alnakhli, 12.43 Iniziata la seconda batteria dei 100 metri maschili T37. 12.41 Dong si migliora ancora con l’ultimo lancio. Il disco della cinese è atterrato a 26.67. 12.39 Prima posizione per Feixa Dong!! La cinese passa in testa alla gara grazie alla misura di 26.39 messa a segno al terzo lancio. 12.38 Vittoria per Gomes de Mendonca in 11.07. Accedono alla finale anche Purnomo e Luiz da Costa. 12.37 Iniziata la prima batteria dei 100 metri maschili T37. 12.35 4.52 per! L’azzurra avvicina la propria miglior misura (4.55) e rimane al quarto posto. 12.34 La francese Boulaghlem salta a 4.48 migliorando la misura precedente.