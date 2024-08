Conference | Fiorentina qualificata Puskas Akademia ko ai rigori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lasi èalla fase a gironi dellaLeague battendo 5-4 ai calci di rigore lanella gara di ritorno dei playoff diLeague. All'andata, a Firenze, le due squadre avevano pareggiato 3-3 e la situazione era rimasta in bilico anche in Ungheria. Una rete di Kean nella ripresa ha portato in vantaggio i viola, ma un rigore concesso dall'arbitro al 96', trasformato da Nagy, ha riaperto i giochi. La squadra di Palladino è riuscita a resistere nei supplementari pur giocando in nove per due espulsioni e dal dischetto non ha sbagliato un tiro, ottenendo la qualificazione.