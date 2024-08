Borse di studio per iscritti agli Its

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si apre lunedì 2 settembre la nuova edizione del bando della Camera di commercio della Romagna per l’assegnazione didia studenti?? al primo anno dei corsi di istruzione tecnologica superiore (Its) attivati nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per l’anno formativo 2024/2025. Lediammontano in totale a 70mila euro. L’importo della borsa diè variabile in base alla distanza dalla sede del corso, con l’erogazione di 700 euroresidenti nel medesimo comune o in uno diverso ma entro i 50 km e di 1.000 euro per gli studenti residenti in comuni distanti dalla sede almeno 50 km.