Bayesian tac e autopsie sulle vittime | caccia alla verità sul naufragio A Palermo arrivato un mezzo disinquinante

30 agosto 2024 – Proseguono le indagini per far luce sulle cause del naufragio del mega yacht, al largo di Porticello, costato la vita a sette delle 22 persone che si trovavano a bordo: il magnate inglese Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah, l'avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, il banchiere Jonathan Bloomer e la moglie Judith e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Domani pomeriggio i consulenti della Procura di Termini Imerese effettueranno le autopsie sulle salme delle vittime.