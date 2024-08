Atletica l’Italia conquista la prima medaglia ai Mondiali U20 | Disabato bronzo 4×400 donne in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arriva laperaiUnder 20 dileggera, in corso di svolgimento a Lima (capitale del Perù). Giuseppeha infattito ilsui 10.000 metri di marcia, migliorando il record italiano di categoria dopo ben 37 anni: il pugliese ha siglato un brillante 39:31.25, ben tredici secondi meglio rispetto a quanto Giovanni De Benedictis fece nel 1987. La gara si è risolta nell’ultimo giro, dove il tunisino Rayen Cherni si è reso protagonista di una bella progressione (39:24.85) per regolare il messicano Emiliano Barba (39:27.10) e il nostro portacolori. Il non ancora 18enne, già argento agli Europei Under 18 nel 2022 eagli Europei Under 20 nel 2023, ha ritoccato di oltre due minuti il personale siglato un mese fa ai campionati italiani di categoria disputati a Rieti.