US Open 2024 | Arnaldi non lascia scampo a Safiullin è di nuovo al terzo turno a New York

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteoper il secondo anno di fila è aldegli US, ultimo Slam della stagione tennistica. Un’altra prova di forza del tennista sanremese, che a Newper la prima volta è tra le teste di serie di un torneo major. Dopo averto le briciole all’esordio alla wild card di casa Zachary Svajda, ques’oggi il n°30 del ranking mondiale si è ripetuto anche su un avversario di ben altra caratura come il russo Roman, attualmente n°57 della classifica e recente vincitore del challenger di Cary. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Un match senza storia, chiuso dacon il punteggio di 6-2 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco.