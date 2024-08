Torino Vanoli | Col Venezia chiedo step mentale se sbagliamo vuol dire che siamo ancora piccoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Ci aspetta una partita tosta su un campo che conosco. Voglio vedere unosotto l’aspetto della mentalità, dobbiamo aumentare la concentrazione ed essere affamati. A volte la concentrazione ti esce più facilmente se giochi contro le grandi: seche“. Così Paoloin conferenza stampa alla vigilia di. Parlando del ritorno nella squadra guidata lo scorso anno verso il ritorno in Serie A, il tecnico dei granata ha aggiunto: “Mi fa piacere tornare in quello stadio e ritrovare gente e ragazzi che mi hanno accompagnato in un percorso incredibile. Abbiamo fatto la storia. Ma quando l’arbitro fischia pensi alla prestazione e al risultato, e le emozioni passeranno”. Parlando di singoli,ha spiegato: “A Sosa manca un po’ il ritmo partita, mentre Pedersen è più pronto.