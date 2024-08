Sinner e quella mezza verità | ribaltata la sua versione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jannikha cercato di tenerlo nascosto, ma la suadei fatti è stata improvvisamente: le cose stanno così. Qualcuno sostiene che fosse inevitabile e che, pur volendo, non ci fossero più i presupposti per lavorare insieme. Altri ritengono, invece, che la sua presa di posizione sia stata estrema e che avrebbe potuto dare loro una seconda chance. Ma si dimentica, in tutto ciò, che la decisione spettava solo ed esclusivamente a lui. Che sua era, e così doveva essere, l’ultima parola, in quanto “parte lesa”. Jannikfa i conti con le conseguenze dello scandalo doping (AnsaFoto) – Ilveggente.itIn virtù di ciò, Jannikha deciso che il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara non potevano più fare parte del suo team.