Quando finisce il caldo | Meteo finalmente annunciata la data

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 agosto 2024) Quest’estate 2024 si avvia verso la conclusione, ma ilnon sembra intenzionato ad andarsene, anzi. La nuova espansione di Caronte porterà in Italia un ulteriore aumento delle temperature minime e massime: si avranno ancora notti tropicali con le minime sopra i 20°C e massime fino a 38-39°C. L’inizio di settembre regalerà unmolto afoso e picchi di 34-35°C anche in Pianura Padana, seppur alternati a qualche rovescio. Eppure unadi finec’è. Leggi anche: Grandinata record in Italia, chicchi di grandine come sassi, danni ingenti (VIDEO) Leggi anche: Scoperta choc in montagna, ritrovato il corpo di un alpinista: era disperso da 63 anni Le previsioni Questo fine settimana regala tanto sole e temperature sopra la media stagionale. Nel dettaglio, giovedì 29: al Nord sole ein aumento, al Centro qualche rovescio tra Lazio, Abruzzo e Molise.