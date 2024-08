Paolini-Pliskova oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024), giovedì 29 agosto, Jasminetornerà in campo per affrontare il secondo turno degli UScontro la ceca Karolina. Un’altra tennista dal nobile passato per la toscana, dopo aver dovuto affrontare all’esordio a Flushing Meadows la canadese Bianca Andreescu. Un incontro di pregevole fattura quello di, capace di rimontare da una situazione di vantaggio e venendo fuori alla distanza con qualità. La sfida controavrà caratteristiche differenti. La ceca non è dotata di grande mobilità, ma è dotata di una grandissima potenza nei colpi al rimbalzo da ferma e al servizio. Pertanto, il piano tattico dell’allieva di Renzo Furlan sarà molto preciso: provare a muovere la sua avversaria, costringendola ad affannosi recuperi, in maniera tale da conquistare il punto senza rischiare esageratamente nel corso dello scambio.