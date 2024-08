Navigli e canali l’input | | Bacini artificiali per le riserve d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Semine tardive causa pioggia d’inizio estate, s’allunga la stagione irrigua, solo a fine settembre il bilancio "" da parte del Consorzio del Canale Villoresi. Riunioni tecniche sono già in corso, si guarda all’estate in conclusione ma soprattutto al futuro. "Il clima è cambiato - così lo staff del consorzio - e la disponibilità idrica è sempre meno prevedibile. Si guardi ai mesi appena trascorsi. È piovuto molto in partenza. Ma le criticità, nell’ultimo periodo, non sono mancate". Fra gli input consortili quello di spingere sulle "zzazioni", ovvero su strutture che consentano l’accumuloe creino delle. "Interventi sono in atto in altre zone. Ma per il futuro occorre ragionare anche sulo Martesana".